Донбасс Опера начала гастроли в Крыму, которые продлятся до 5 июня 2023 года

Донбасс Опера начала гастроли в Крыму Фото: Министерство культуры Донецкой Народной Республики

Донбасс Опера при поддержке Министерства культуры России начали свои гастроли в Крыму. С 31 мая по 5 июня 2023 года коллектив театра представит шесть спектаклей в трех городах Крымского полуострова. Об этом сообщает Министерство культуры Донецкой Народной Республики.

- Зрителям Керчи, Севастополя и Симферополя будут представлены жемчужины репертуарной афиши Донецкого театра оперы и балета - балет «Пер Гюнт» Э. Грига, театральная мистерия «Carmina Burana» (Кармина Бурана) К. Орфа и долгожданная премьера оперы «Князь Игорь» А. Бородина, - отмечают в ведомстве.

По словам генерального директора театра Евгения Денисенко, сейчас Донбасс Опера демонстрирует не сгибаемую волу. Коллектив смог подготовить к показу масштабные, художественно сложные спектакли.

- 200 человек преодолели путь из Донбасса в Крым, чтобы во весь голос заявить, что наш театр оперы и балета живет, работает и пребывает в отличной творческой форме, - добавил Евгений Денисенко.

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