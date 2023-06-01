В ДНР подписали с Росавтодором меморандум о пятилетнем плане развития автомобильных дорог

До 2027 года не менее 85% дорог опорной сети должны привести в нормативное состояние. Фото: ТГ/Пушилин

ДНР и Росавтодор подписали меморандум о пятилетнем плане развития автомобильных дорог. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.

- Все работы будут синхронизированы с мероприятиями, направленными на развитие транспортных коридоров «Север - Юг» и «Запад - Восток», а также с учетом развития дорожной инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна, и взаимосвязаны с программами развития опорных сетей соседних регионов нашей страны, - пояснил глава региона.

По словам Пушилина, согласно плану до 2027 года не менее 85% дорог опорной сети должны привести в нормативное состояние. К 2025 году будет обеспечено содержание 6289,9 км автодорог регионального или межмуниципального значения и 1536,6 км дорог местного значения. Кроме этого, в рамках меморандума запланирован ремонт на 173,1 км улично-дорожной сети в семи городах Донецкой Народной Республики. Сообщается также, что в состав опорной сети автомобильных дорог войдут трассы общей длиной 618 км, которые играют стратегическую роль для региона.

Напомним, в ДНР более половины муниципальных дорог нуждаются в ремонте.

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