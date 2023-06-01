В Донецке задержали мужчину, выкравшего из магазина мобильные телефоны стоимостью более миллиона рублей

За содеянное злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 10 лет с выплатой штрафа. Фото: МВД ДНР
В Донецке сотрудники полиции задержали мужчину, который проник в магазин и украл мобильные телефоны стоимостью более миллиона рублей. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.
Как выяснили следователи, в четыре часа утра 46-летний злоумышленник разбил стекло витрины магазина, в котором продают мобильные телефоны, прошел в помещение и похитил 12 устройств.
- Общая сумма причиненного ущерба составила более 1 000 000 рублей, - рассказали в правоохранительном ведомстве.
Сообщается, что против мужчины завели уголовное дело по статье 158 УК РФ - за кражу, совершенную в особо крупном размере. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет с выплатой штрафа.
Напомним, ранее сообщалось, что директора строительной фирмы подозревают в присвоении 1,3 млн рублей при ремонте школы в Донецке. По данным следствия, подрядчик намеренно завысил объемы и стоимость работ.
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