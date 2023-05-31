Директора строительной фирмы подозревают в присвоении 1,3 млн рублей при ремонте школы в Донецке

Подрядчик пытался «нагреть» руки на ремонте учебного заведения. Фото (архив): ЛИЦ

Директора одной из строительных фирм подозревают в присвоении особо крупных средств из государственного бюджета. «Отмыть» деньги недобросовестный подрядчик решил при ремонте школы в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.

Как выяснило следствие, отдел образования администрации одного из районов Донецка заключил договор со строителями на выполнение капитального ремонта учебного заведения за счет бюджета. Директор строительной фирмы намеренно завысил объемы и стоимость этих работ.

- Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 1 300 000 рублей, - заявили правоохранители.

Сообщается, что по данному факту заведено уголовное дело согласно ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Виновным грозит до 10 лет тюрьмы с выплатой штрафа в размере до 1 миллиона рублей.

Полиция проверяет строительную организацию на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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