В ДНР отремонтируют более 173 километров дорог в семи городах

Наиболее масштабные работы запланированы в Горловке и Макеевке. Фото: ТГ/Солнцев

Федеральное дорожное агентство планирует отремонтировать дороги в семи городах ДНР до 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Там уточнили, что речь идет о Горловке, Макеевке, Докучаевске, Кировском, Ясиноватой, Снежном и Шахтерске. Наиболее масштабные работы запланированы в первых двух городах. Наряду с этим намечены другие работы.

- На территории ДНР к 2025 году планируется обеспечить содержание 6 289,9 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 1 536,6 км автомобильных дорог местного значения. К нормативу приведут дороги, которые войдут в опорную сеть. В нее включат более 618 км: порядка 323 км - региональные трассы, 295 км - федеральные дороги, - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ясиноватой приступили к капитальному ремонту дороги на Макеевку. Дорожное полотно не ремонтировалось здесь десятилетиями.

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