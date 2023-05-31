В Ясиноватой приступили к капитальному ремонту дороги на Макеевку

Сейчас специалисты срезают старый асфальт и будут укладывать новый в два слоя. Фото: ТГ/Шевченко

В Ясиноватой автодорожники приступили к капитальному ремонту дороги, связывающей город с Макеевкой. Об этом сообщил ДАН глава местной администрации Дмитрий Шевченко.

По словам градоначальника, дорожное полотно не ремонтировалось здесь десятилетиями.

- Сейчас начался ремонт дороги по улице Макеевская - эта дорога соединяет нас с Макеевкой, через нее едут также в сторону Горловки. Поток машин здесь большой. Капитального ремонта тут не было десятилетиями. Сейчас специалисты срезают старый асфальт и будут укладывать новый в два слоя, - заявил мэр.

Глава администрации Ясиноватой также отметил, что в планах властей - ремонт городских дорог по бульвару Ленина, улицам Артема, Орджоникидзе и другим.

Напомним, ранее сообщалось, что Челябинская область в этом году направит 400 миллионов рублей на восстановление города Ясиноватая в ДНР. Более 60% средств пойдут на ремонт дорожной инфраструктуры.

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