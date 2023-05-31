Магазин на Невском стал второй фирменной торговой точкой «Аленка» по всей Донецкой Народной Республике. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе открыли фирменный магазин кондитерских изделий «Аленка». Он расположен в микрорайоне Невский. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который вместе с главой регионального Министерства агропромышленной политики и продовольствия Артемом Крамаренко и учредителем сети «Аленка» в ДНР Алексеем Винокуровым открыли торговую точку.

По словам градоначальника, в новом магазине представлены ведущие российские кондитерские бренды, а вся продукция - высокого качества. Жителей приятно удивят цены на сладости.

- Покупатели могут выбирать понравившиеся товары в различных ценовых категориях. Причем, цены на весь ассортимент в фирменном магазине ниже, чем в целом по России, - заявил Моргун.

Мэр отметил, что магазин на Невском стал второй фирменной торговой точкой «Аленка» по всей Республике. Первый такой магазин открылся в октябре прошлого года в Донецке. В ближайшее время планируется открытие еще нескольких фирменных магазинов «Аленка» в Мариуполе и других городах ДНР.

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