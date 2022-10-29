В столице ДНР открыли фирменный магазин известной российской торговой марки «Аленка»

Бренд планирует открытие своих фирменных магазинов и в других городах ДНР. Фото: ТГ/Хоценко

Крупные российские бренды готовы инвестировать в развитие экономики ДНР. Подтверждением тому стало открытие в Донецке фирменного магазина кондитерских изделий «Аленка». Это первая известная торговая сеть, официально открывшаяся в регионе после его воссоединения с большой Россией. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

Он отметил, что бренд планирует открытие своих фирменных магазинов «Аленка» и в других городах Республики.

- А это новые рабочие места для местного населения, налоговые поступления в региональный бюджет и расширение потребительского ассортимента, - напомнил Хоценко.

Премьер также отметил, что власти ДНР продолжают работать над мерами поддержки для местного бизнеса, которые так же позволят республиканским производителям выйти на общероссийский рынок.

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