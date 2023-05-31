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НовостиОбщество31 мая 2023 8:34

В Светлодарске и его пригородах за оформлением российского паспорта обратились еще 800 человек

С середины мая в городе заработал временный пункт по приему документов
Ирина ДМИТРИЕВА
Процесс паспортизации населения продолжается

Процесс паспортизации населения продолжается

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Почти 800 жителей Светлодарска и его пригородов обратились во временный пункт приема документов за оформлением российского паспорта. Об этом сообщил ДАН мэр города Максим Козловский.

- Временный пункт приема и выдачи документов на получение гражданства Российской Федерации в Светлодарске принял документы почти от 800 человек, - заявил он, добавив, что были выданы уже более 100 паспортов.

Напомним, что временный пункт приема документов на оформление российского паспорта открылся в Светлодарске в середине мая. Он расположен в здании местного подразделения Министерства внутренних дел. Менее чем за неделю документы подали сюда порядка 300 горожан. Обратиться к сотрудникам пункта могут не только сами светлодарцы, но также жители близлежащих поселков Мироновский, Луганское и Новолуганское. Пункт работает в ежедневном режиме, кроме выходных.

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