Прием документов на российский паспорт начали в Светлодарске

В местный пункт приема документов могут обратиться и жители соседних населенных пунктов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Временный пункт приема документов на оформление российского паспорта открылся в Светлодарске. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил мэр города Максим Козловский.

— У нас заработал временный пункт приема и выдачи документов на получение гражданства Российской Федерации. Он работает в ежедневном режиме, кроме выходных, отметил мэр.

Козловский добавил, что пункт расположен в местном подразделении МВД. Менее чем за неделю документы подали порядка 300 горожан. Обратиться к его сотрудникам могут также жители близлежащих поселков Мироновский, Луганское и Новолуганское.

Ранее в ДНР заявили, что планируют расширить электронную систему подачи документов на паспорт РФ на все населенные пункты Донецкой Народной Республики. Такая система в тестовом режиме заработала в Мариуполе. Предварительная запись упростит процесс получения паспорта, России, исключив ожидания в очереди.

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