Почти 16 тысяч ветеранов ВОВ получили единоразовую денежную помощь в ДНР

Помощь назначается автоматически на основании данных, предоставленных Пенсионным фондом. Фото: ОД ДР

Почти 16 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получили единоразовую денежную помощь ко Дню Победы в ДНР. Об этом сообщили ДАН в Министерстве труда и социальной политики Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что общая сумма выплат составила более 65 миллионов рублей.

- Единоразовую денежную помощь ко Дню Победы получили 15 815 ветеранов на сумму 66,9 млн рублей, - заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что выплаты стартовали в апреле и продолжатся до сентября этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что ветераны ДНР получили более тысячи поздравительных открыток из Кремля, подписанных Владимиром Путиным. Их начали вручать фронтовикам в начале мая. Поздравительные открытки старики принимали со слезами на глазах. Говорили, что возвращение в Россию и теплые слова от президента - лучший подарок ко Дню Победы.

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