Ветераны ДНР получили более тысячи поздравительных открыток из Кремля, подписанных Владимиром Путиным

Такие открытки ветераны ДНР получили впервые. Фото: Кулемзин/ТГ

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Донецкой Народной Республике, получили более тысячи поздравительных открыто из Кремля с начала мая. Их подписал Владимир Путин. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— Поздравительные открытки от Владимира Путина старики принимали со слезами на глазах. Говорили, что возвращение в Россию и теплые слова от Президента — лучший подарок ко Дню Победы, — поделился градоначальник в своем телеграм-канале.

Алексей Кулемзин добавил, что вместе с поздравительными открытками одиноким ветеранам Донецка вручили продуктовые наборы.

— К сожалению, не все из адресатов смогли получить поздравления. Некоторых вывезли родственники подальше от войны, другие ушли из жизни, не дожив до главного праздника. Горько, что ряды ветеранов редеют. Каждый из них – образец мужества нашего народа, пример беззаветного героизма и преданности Отечеству, — подчеркнул мэр.

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