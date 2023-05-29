В ДНР заявили об угрозе исчезновения лесов в Славянском и Краснолиманском районах из-за боевых действий

Впереди пожароопасный период, и с учетом продолжающихся боевых действий леса находятся в большой опасности Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ДНР из-за продолжающихся боевых действий оказались под угрозой исчезновения леса в Славянском и Краснолиманском районах. Об этом сообщил ДАН председатель Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Республики Алексей Шебалков.

Он отметил, что непрекращающиеся бои и жаркий летний период могут спровоцировать крупные пожары.

- В основном там находятся хвойные насаждения, сейчас начнется пожароопасный период и с учетом продолжающихся боевых действий, они в большой опасности, они могут погореть, - заявил Шебалков.

По словам главы комитета, почти половина всех лесов на территории ДНР уничтожены обстрелами или заминированы.

- Мы ранее уже подсчитали, что минимум 20 тысяч гектаров леса полностью уничтожено из-за боевых действий, это почти 10% от общего числа. Помимо этого, порядка 70 тысяч гектаров - это условно доступные леса. Мы не знаем, что с ними, может, часть из них уничтожена либо они заминированы. В любом случае их придется со временем разминировать, - отметил глава комитета.

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