В ДНР из-за боевых действий пострадали 10 процентов лесов

От постоянных обстрелов страдают и лесные жители Фото: Михаил ФРОЛОВ

По предварительным данным, около 20 тысяч гектаров лесных массивов в ДНР были уничтожены из-за боевых действий, что составляет десять процентов от общей площади всех насаждений в регионе. Об этом сообщили в Государственном комитете лесного и охотничьего хозяйства Республики.

- По предварительным данным, в результате военной агрессии Украины на территории ДНР уже уничтожено порядка 20 тысяч гектаров леса, что составляет 10% от общей площади лесов. Их нужно восстановить в срочном порядке, - рассказали там.

В комитете подчеркнули, что объем восстановительных работ будет зависеть от сроков завершения активных боевых действий и разминирования освобожденных территорий. Отметим, ранее упоминалось, что в 2022 году в ДНР были высажены 70 гектаров нового леса. А в текущем году планировалось воспроизводство лесов на площади около 100 гектаров, из которых около трети - в освобожденных районах.

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