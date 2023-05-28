Дети из прифронтовой Александровки отправились на оздоровление в «Артек»

Министр образования и науки ДНР Ольга Колударова Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 28 мая, на отдых в Международный детский центр «Артек» отправились шестьдесят учеников Александровской школы Марьинского района ДНР. Об этом сообщила министр образования и науки Республики Ольга Колударова.

- Сердечно благодарю заместителя Председателя Государственной Думы РФ, Заместителя Секретаря Генерального совета Партии «Единая Россия», Председателя Комиссии Генсовета Партии по защите материнства, детства и поддержке семьи А.Ю. Кузнецову и Министерство просвещения Российской Федерации за организацию летнего оздоровления детей Республики! – отметила Ольга Павловна. - Выражаю слова признательности Председателю общероссийского общественного движения содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан «Здоровое Отечество» Р.Х. Малахбекову за благотворительную помощь в организации поездки детей в Крым.

Ольга Колударова пожелала ребятам незабываемого отдыха в «Артеке», новых друзей и ярких впечатлений.

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