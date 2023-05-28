Владимир Бидевка: Преступников киевского режима в отношении детей Донбасса ждет неотвратимое возмездие

Владимир Бидевка и Анна Кузнецова на заседании в Донецке. Фото: Телеграм-канал спикера парламента

Парламент ДНР поможет в расследовании преступлений киевского режима против детей Донбасса. Об этом шла речь в рамках рабочей встречи Председателя Народного Совета Владимира Бидевки и заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Анны Кузнецовой, которая прошла в Донецке.

- Обсудили организацию взаимодействия между Государственной Думой, Народным Советом и общественными организациями Донецкой Народной Республики по расследованию преступлений киевского режима в отношении детей Донбасса. Поручение проработать возможность проведения соответствующего парламентского расследования дал Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Тема наболевшая, на злобу дня. Постоянные обстрелы жилых территорий нашей Республики продолжаются, дети становятся инвалидами, гибнут. Преступная киевская власть фактически лишила наших детей детства, - рассказал Владимир Бидевка.

Работа по фиксации преступлений украинского неофашистского режима в Республике ведется с 2014 года. У депутатов Народного Совета есть опыт сбора подобной информации.

- Весь мир должен знать военных преступников, применяющих оружие против гражданского населения и детей Донбасса, - подчеркнул спикер парламента.

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