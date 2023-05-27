За сутки ВСУ выпустили по семи городам ДНР свыше 250 снарядов

За сутки по Республике было выпущено свыше 250 различных боеприпасов Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки 41 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Под обстрелом оказались семь городов региона, в том числе Донецк, Ясиноватая, Мариуполь, Старомихайловка и другие. В результате обстрелов погибла одна мирная жительница. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Калининском, Кировском и Буденновском районах Донецка. Повреждены 12 жилых домов в Калининском, Ворошиловском и Киевском районах Донецка, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что на донецком направлении противник совершил 24 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском — 14 обстрелов из артиллерии 152 и 122 мм, а на мариупольском — один обстрел с применением дальнобойной ракеты.

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