В ДНР создали Счетную палату для контроля за эффективностью использования бюджетных средств

Речь идет об органе финансового контроля на территории Республики, образованного парламентом региона, а не Счетной палатой РФ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике учредили Счетную палату. Решение о ее создании было принято на внеочередном пленарном заседании Народного Совета ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе парламента Республики.

Уточняется, что соответствующий законопроект представил председатель НС Владимир Бидевка.

Как он позднее уточнил в комментарии ДАН, в функции Счетной палаты ДНР войдет не только осуществление контроля за эффективностью использования бюджетных средств, но также аудит оказания социальной поддержки населению, оценка рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития региона.

- Это новый орган для ДНР, но крайне необходимый для достижения перспективных целей Республики, - отметил он.

Сообщается также, что возглавить Счетную палату депутаты доверили Елене Дейнеге. Единогласным решением ее назначили на должность председателя органа финансового контроля.

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