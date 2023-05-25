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НовостиОбщество25 мая 2023 15:40

В ДНР более тысячи семей обратились за получением детского питания после объявления акции «Нашим Малышам»

Заявки принимаются на базе общественной организации «Молодая Республика»
Ирина ДМИТРИЕВА
Родителям готовы раздать 2000 банок детской молочной смеси

Родителям готовы раздать 2000 банок детской молочной смеси

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ДНР более тысячи семей обратились в общественную организацию «Молодая Республика» после объявления акции «Нашим Малышам», предполагающей раздачу детского питания. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе организации.

Там заявили, что всего готовы раздать 2000 банок детской молочной смеси.

- Организация готова принять заявки на помощь многодетным и малообеспеченным семьям, детям военнослужащих и малышам с ограниченными возможностями, - уточнили в организации.

Передавать смеси волонтеры планируют по-разному, в зависимости от обстановки. В прифронтовых районах это будет проходить адресно, а в тыловых городах и районах - на пунктах выдачи.

Планируется, что детское питание начнут выдавать уже со следующей недели.

Напомним, что смеси подходят малышам от одного года. Помощь предоставили ГБУ города Москвы «Мосволонтер» и Союз многодетных семей России.

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