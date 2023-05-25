В ДНР более тысячи семей обратились за получением детского питания после объявления акции «Нашим Малышам»

Родителям готовы раздать 2000 банок детской молочной смеси Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ДНР более тысячи семей обратились в общественную организацию «Молодая Республика» после объявления акции «Нашим Малышам», предполагающей раздачу детского питания. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе организации.

Там заявили, что всего готовы раздать 2000 банок детской молочной смеси.

- Организация готова принять заявки на помощь многодетным и малообеспеченным семьям, детям военнослужащих и малышам с ограниченными возможностями, - уточнили в организации.

Передавать смеси волонтеры планируют по-разному, в зависимости от обстановки. В прифронтовых районах это будет проходить адресно, а в тыловых городах и районах - на пунктах выдачи.

Планируется, что детское питание начнут выдавать уже со следующей недели.

Напомним, что смеси подходят малышам от одного года. Помощь предоставили ГБУ города Москвы «Мосволонтер» и Союз многодетных семей России.

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