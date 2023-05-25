Две сотни юнармейцев ДНР присягнут на верность России

В июне 200 участников движения «Молодая Гвардия - Юнармия» присягнут на верность служения Родине. Фото: сайт Главы ДНР

Этим летом двести молодогвардейцев из ДНР отправятся в Ростовскую область для принесения присяги на верность России. Об этом сообщил начальник центрального штаба военно-патриотического движения «Молодая Гвардия - Юнармия» Виктор Пудак.

- В июне 200 участников движения «Молодая Гвардия - Юнармия» присягнут на верность служения Родине, - заявил он.

Сообщается, что торжественная церемония присяги состоится на территории ростовского музейного комплекса «Самбекские высоты». Юнармейцам вручат значки движения - красные пятиконечные звезды с изображением молодогвардейца, взгляд которого направлен «на запад».

Напомним, ранее сообщалось, что стан юнармейцев пополнит молодежь из освобожденных поселков Ялта и Мелекино в ДНР. В населенных пунктах будут сформированы два отряда военно-патриотического движения. К Юнармии ДНР уже примкнули более сотни жителей Мариуполя и Волновахи. Всего же в рядах юнармейцев Донецкой Народной Республики на данный момент состоят 5500 активистов.

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