Ряды юнармейцев пополнит молодежь из освобожденных поселков Ялта и Мелекино в ДНР

Сейчас в стане юнармейцев Республики - 5500 активистов. Фото: сайт Главы ДНР

Два отряда военно-патриотического движения «Молодая Гвардия - Юнармия» будут сформированы в скором времени на юге ДНР. Об этом сообщил ДАН начальник центрального штаба организации Виктор Пудак.

- Сейчас у нас идет процесс создания отрядов «Юнармии» в освобожденных поселках Ялта и Мелекино Першотравневого района ДНР. Думаю, на следующей неделе мы уже откроем там два юнармейских отряда, - сказал он.

По словам начальника штаба, пока эти отряды будут относится к подразделению в Мариуполе, однако в будущем планируется открыть здесь районное представительство.

Отметим, что молодежь Республики активно присоединяется к военно-патриотическому движению. Уже более сотни жителей Мариуполя и Волновахи пополнили ряды Юнармии ДНР. Всего же в рядах юнармейцев Донецкой Народной Республики на данный момент состоят 5500 активистов.

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