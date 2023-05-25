ВСУ с утра выпустили по Петровскому району Донецка 11 артиллерийских снарядов

Последствия обстрелов уточняются Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины с 09:00 25 мая два раза открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив 11 снарядов натовского калибра. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 09:15 зафиксирован обстрел Петровского района с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Максимильяновка. По району было выпущено пять снарядов калибром 155 мм, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что в 09:30 обстрел района возобновился. Украинские боевики выпустили по нему еще шесть снарядов натовского калибра.

Также под огнем ВСУ оказался Куйбышевский район Донецка. Боевики обстреляли его из артиллерии 155 мм, выпустив пять снарядов со своих позиций, расположенных в Нетайлово.

Напомним, что за сутки территория ДНР 17 раз подвергалась обстрелам украинских боевиков. Пострадавших, к счастью, нет.

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