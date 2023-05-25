За сутки ВСУ 17 раз открывали огонь по ДНР

ВСу вновь открыли огонь по мирным городам региона (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики 97 различных боеприпасов. Под огнем боевиков оказались четыре населенных пункта — Донецк, Пантелеймоновка, Ясиноватая и Александровка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены пять жилых домостроений в Пантелеймоновке. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано. На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На горловском — два обстрела из РСЗО, артиллерии 152 мм, а на ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 мм.

В СЦКК добавили, что за сутки не было жертв среди мирных жителей.

Напомним, что за вчерашний день украинские боевики выпустили по Донецку и его пригородам порядка 75 боеприпасов. Под огнем ВСУ оказались Петровский, Куйбышевский, Киевский и Кировский районы Донецка.

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