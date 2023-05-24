Отделения МФЦ в ДНР теперь будут работать по субботам

Многофункциональный центр ДНР с 25 мая перейдет на новый график работы. Фото: МВД ДНР

Многофункциональный центр ДНР с 25 мая перейдет на новый график работы. Это связано с ростом числа обращений граждан. Такую информацию обнародовали в Министерстве экономического развития Республики.

Там пояснили, что теперь местные отделения МФЦ будут работать по субботам, также увеличится их время работы в будние дни.

- С 25 мая 2023 года отделения МФЦ будут работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 без перерыва на обед, а также в субботу с 9:00 до 15:00. Эти изменения помогут лучше соответствовать потребностям граждан Республики и обеспечат более удобный доступ к услугам МФЦ, - пояснили в ведомстве.

В Минэкономразвития региона заверили, что изменения графика работы центра не повлияют на качество обслуживания людей.

- Это решение было принято в рамках улучшения услуг, предоставляемых государственными организациями жителям региона. Новый график работы позволит упростить процесс получения госуслуг и сделает его более удобным для населения, - заявили там.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР наметили новые шаги для борьбы с возросшими очередями в МФЦ. Решить проблему планируют путем изменения графика работы центров.

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