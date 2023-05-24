Строители из Московской области взялись за ремонт самой большой больницы в Новоазовском районе ДНР

В этой больнице обслуживаются более 33 тысяч человек, из которых почти 5 тысяч - дети. Фото: ТГ/Солнцев

Московские строители взялись за ремонт самой большой больницы в Новоазовском районе ДНР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства Республики Евгений Солнцев.

Он уточнил, что много лет в медучреждении не проводился даже «косметический» ремонт, поэтому работы предстоит проделать немало - заменить коммуникации, установить новые окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений и благоустроить территорию.

- Добрая половина из этого уже выполнена. В отремонтированных кабинетах и палатах сейчас собирают новую мебель и устанавливают современное оборудование, - проинформировал премьер.

По словам Солнцева, в этой больнице обслуживаются более 33 тысяч человек. Из них почти 5 тысяч - дети.

- Убежден, что наши люди должны получать качественные медицинские услуги там, где они живут. Чтобы им не приходилось ехать десятки километров за консультацией или лечением, мы продолжаем масштабную работу по восстановлению лечебных учреждений по всей Республике, - заявил глава регионального правительства.

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