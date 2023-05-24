Жители Мариуполя предварительно подготовят дворец культуры «Металлургов» и плавательный бассейн «Нептун», которые отремонтируют регион-шеф Санкт-Петербург. К уборке дворца и бассейна планируют привлечь сотрудников комбината имени Ильича, представителей студенческих стройотрядов и волонтерских организаций. Об этом рассказал мэр приморского города Олег Моргун. — Оба объекта берет под восстановление наш город-побратим Санкт-Петербург. Их необходимо подготовить к тому, чтобы строители смогли приступить к работе. Расчистить ДК «Металлургов» от строительного мусора вызвался помочь комбинат имени Ильича. Дал поручение выяснить, зашли ли заводчане на объект, требуется ли им какая-либо помощь с нашей стороны, — отметил градоначальник. Моргун подчеркнул, что к уборке бассейна привлекут волонтеров и студенческие стройотряды. Напомним, что ранее Денис Пушилин положительно оценил сдвиги в работе мариупольского порта. Присоединяйтесь к нам в Telegram! Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Бойцы Первого армейского корпуса РФ уничтожают позиции боевиков ВСУ с помощью дронов Боевики несут регулярные потери на авдеевском направлении (подробнее)