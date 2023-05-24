Студенты Донбасской академии строительства и архитектуры выехали на практику в Мариуполь

Семь человек пройдут практику на предприятии ООО «ДСК» Фото: Евгения ГУСЕВА

Студенты Донбасской национальной академии строительства и архитектуры выехали на практику в Мариуполь. Они будут помогать в восстановлении города. Об этом сообщил ДАН ректор вуза Николай Зайченко.

Он уточнил, что семь человек пройдут практику на предприятии ООО «ДСК».

- Работа связана с замерами оконных рам и проемов в жилых зданиях, поврежденных в результате боевых действий, - рассказал ректор.

По словам Зайченко, летом планируется задействовать студенческие отряды в восстановительных работах в Мариуполе уже в ходе производственной практики. Сюда смогут отправиться те, кто в будущем хочет стать кровельщиком, маляром, штукатуром, слесарем-сантехником, плиточником-облицовщиком, а также специалистом по монтажу стальных и железобетонных конструкций.

Напомним, «Единый заказчик» восстанавливает в Мариуполе больше 6 миллионов квадратных метров жилья. Строители уже сдали в эксплуатацию более 150 многоквартирных домов.

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