В ДНР отобрали первые 14 проектов по благоустройству общественных пространств в малых городах

Победившие в конкурсе города смогут реализовать свои проекты в 2024 году. Фото: Минстрой ДНР

В ДНР подвели предварительные итоги конкурса по формированию комфортной городской среды. Власти отобрали первые 14 проектов благоустройства общественных пространств, которые теперь направят на рассмотрение в федеральный центр. Об этом сообщила первый замминистра строительства и ЖКХ Республики Юлия Мерваезова.

Она уточнила, что всего в конкурсе участвовали 16 городов региона, предложивших свое видение по благоустройству территорий.

- По результатам работы одобрены 10 проектов, еще 4 - отправлены на доработку своих концепций, - заявила чиновник.

По словам Мерваезовой, теперь отобранные проекты направят в Минстрой России для участия в завершающем этапе Всероссийского конкурса по формированию комфортной городской среды. Победители станут известны в августе, после чего выигравшие конкурс города начнут готовиться к реализации своих проектов в 2024 году.

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