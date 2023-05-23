Донецкий врач обратился к Путину с просьбой создать крупную детскую клинику в ДНР

Вот уже девять лет донецкие врачи ежедневно сражаются за здоровье и жизни раненых людей, в том числе детей. Фото: Администрация Главы ДНР

Заведующий детским отделением Республиканского травматологического центра в Донецке Евгений Жилицын в ходе награждения высшими госнаградами в Кремле обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой создать крупную детскую клинику в ДНР.

Он рассказал о том, что вот уже девять лет в его больнице ежедневно сражаются за здоровье и жизни раненых людей, в том числе детей. Тактику их лечения нередко обговаривают с коллегами из Института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Михайловича Рошаля. Кроме того, туда периодически отправляют на реабилитацию детей.

Донецкий врач попросил президента России создать подобную детскую клинику в ДНР, где были бы объединены все хирургические специальности и детская реабилитация.

- Каждый из нас остался жить у себя дома, на Донбассе, в России, в силу своих причин и убеждений. И, как бы тяжело ни было, мы продолжаем жить и верить в то, что наступит мир и ежедневные обстрелы Донецка и других городов прекратятся, а наши дети смогут спокойно ходить в школы и высшие учебные заведения, - отметил Евгений Жилицын.

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