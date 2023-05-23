Владимир Путин наградил орденом Пирогова детского врача из ДНР Евгения Жилицына

Заведующий детским отделением Республиканского травматологического центра Евгений Жилицын. Фото: ДАН

Заведующий детским отделением Республиканского травматологического центра в Донецке Евгений Жилицын удостоен ордена Пирогова. Государственную награду ему вручил сегодня Президент России Владимир Путин в ходе церемонии награждения высшими госнаградами в Кремле.

Жилицын поблагодарил президента за столь высокую награду. Он отметил, что донецкие врачи ежедневно борются за здоровье и жизни людей.

- Конечно же, это заслуга работы всего коллектива нашей больницы. В свое время Николай Пирогов, орденом которого сегодня я награжден, сказал о том, что война - это эпидемия травматизма. И вот уже девять лет наш центр стоит и работает на передовой этой эпидемии и ежедневно борется за здоровье и жизни раненых мирных жителей и военнослужащих, - сказал он.

По словам врача, работать приходится под обстрелами. Только за последний год травматологический центр был обстрелян четыре раза, ранены несколько сотрудников больницы.

- Мы никогда не уверены, что вернемся домой живыми. Но мы уверены, что помогать пострадавшим людям - это наш долг, - заявил медик.

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