В Республике сформируют органы федеральной судебной системы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Формирование судебной власти по российскому законодательству в ДНР завершат к осени. О том, как проходит данный процесс в новых регионах РФ, рассказал председатель Верховного Суда России Вячеслав Лебедев на встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Он отметил, что уже закончился конкурс, объявленный на должности руководителей судов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской области и Херсонской областей.

- Полагаю, что где-то к осени мы сформируем судейский корпус, и пленум Верховного Суда РФ в новых субъектах объявит о начале работы судов, - сказал Лебедев.

Тем временем Владимир Путин подчеркнул, что создание российской судебной системы в новых регионах РФ является важнейшим шагом по формированию органов власти на этих территориях в принципе.

Напомним, в апреле стало известно, какие суды будут созданы на территории ДНР и ЛНР. Также был определен порядок отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов.

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