На резервном водоводе ведутся ремонтные работы. Фото: «Вода Донбасса»

В Горловке из-за аварийной ситуации остановлена фильтровальная станция. Без водоснабжения останутся жители двух районов и поселка Гольмовский. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

- Уважаемые горловчане! В связи с аварийной ситуацией на резервном водоводе Д=1000 мм филиал «РУЭК» ГУП ДНР «Вода Донбасса» с 22 мая до завершения работ остановлена фильтровальная станция №1, - написал в своем телеграм-канале Приходько.

По совам мэра, без водоснабжения останутся потребители Калининского, части Центрально-Городского районов и поселка Гольмовский.

- Администрацией города Горловка с 22 мая будет организован подвоз технической воды населению согласно графику, - сообщил Приходько.

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