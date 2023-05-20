В ДНР ведут масштабную работу по восстановлению медицинских учреждений

В Минстрое также сообщили о восстановлении трехэтажного корпуса центральной районной больницы в Волновахе

В Министерстве строительства России заявили, что на сегодняшний день в Донецкой Народной Республике восстановлены 43 медицинских учреждения, в Луганской Народной Республике ввели в эксплуатацию 29 больниц, а в Запорожской и Херсонской областях восстановлено 7 медицинских учреждений.

- При координации Минстроя России продолжается масштабная работа по восстановлению медицинских учреждений в новых регионах, вошедших в состав Российской Федерации, - отметили в ведомстве.

В Минстрое также сообщили о восстановлении трехэтажного корпуса центральной районной больницы в Волновахе.

- Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» Минстроя России восстановила трехэтажный корпус на территории центральной районной больницы. Общая площадь отремонтированных помещений здания более 1700 метров квадратных, - сообщили в ведомстве.

Строители отремонтировали кровлю, установили окна, двери, утеплили полы и стены. Специалисты заменили все инженерные системы: водоснабжение, отопление и вентиляцию с обеззараживанием воздуха. Снаружи и внутри здания проведены отделочные работы. Также, специалисты установили новую пожарную и охранную сигнализации, а также систему видеонаблюдения.

В обновленном корпусе будут дневной стационар, отделения оториноларингологии, офтальмологии, физиотерапии и гинекологии.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вступительная кампания в вузы ДНР в 2023 году пройдет по особым правилам

Абитуриенты смогут поступать в высшие учебные заведения на основе спецэкзаменов или ЕГЭ – по выбору (подробнее)