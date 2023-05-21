Трое жительниц в Донецке и Ясиноватой получили ранения от обстрелов ВСУ и подрыве на мине

На минах «Лепесток» в ДНР подорвалось 117 жителей ДНР. Фото: МЧС ДНР

Две жительницы Ясиноватой были ранены обстрелом ВСУ, а в Донецке женщина подорвалась на украинской мине «Лепесток». Об этом сообщили в администрациях городов.

- Враг продолжает обстреливать мирное население Ясиноватой. В результате очередного обстрела ВСУ на улицах Некрасова и Севастопольской ранение получили две женщины 1992 и 1971 годов рождения. Берегите себя и своих близких, - написал в своем телеграм-канале глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

Ранее он сообщал о ранении мирного жителя Ясиноватой 1974 года рождения.

- В Петровском районе Донецка на улице Камвольной в результате детонации мины «Лепесток» пострадала женщина 1968 года рождения, - сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

По данным представительства ДНР в СЦКК, по состоянию на 21 мая зарегистрировано 117 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 10 детей, на минах ПФМ-1 «Лепесток». Трое из пострадавших в результате ранения скончались.

Также сегодня в результате обстрела ВСУ Киевского района получил ранения ног 13-летний мальчик.

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