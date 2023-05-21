В Мариупольском морском торговом порту отгружена очередная партия зерна

Порядка двух тысяч тонн пшеницы отправилось из Республики в Ростов-на-Дону. Фото: Минтранс ДНР

В Мариупольском морском торговом порту сегодня отгружена очередная партия зерна. Из Донецкой Народной Республики в Ростов-на-Дону отправилось порядка двух тысяч тонн пшеницы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта ДНР.

- Для осуществления зерновых поставок задействуются суда под управлением ФАУ «РосКапСтрой», - говорится в сообщении.

Также, на данный момент, в порту продолжается выгрузка стройматериалов, прибывших в Республику из Севастополя 19 мая. Уже разгружено более тысячи тонн. Всего предстоит выгрузить порядка 1800 тонн ЖБИ конструкций для строительства жилых домов.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что подход, когда в порт доставляются стройматериалы, а обратно зерно, позволяет в несколько раз удешевить логистику. Это также позволит ощутимо разгрузить контрольно-пропускные пункты на дорогах.

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