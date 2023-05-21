Школьники ДНР смогут снять собственный видеофильм в рамках всероссийского проекта «Мечтай!»

В августе пройдет премьерный показ фильмов, снятых ребятами на смартфон. Фото: ДРБМ

Дети и подростки ДНР летом смогут принять участие во всероссийском проекте «Мечтай!» и снять свой видеофильм. Об этом ДАН рассказала директор Донецкой республиканской библиотеки для молодежи Татьяна Чекина.

- Библиотека стала партнером проекта-победителя конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) «Мечтай!». Это проект о мечте, о творчестве, общении и взаимопомощи для детей из всех регионов России, — рассказала Чекина.

Она добавила, что дети и подростки смогут попробовать во время летних каникул реализовать себя как руководители собственного проекта, создавая видеофильм. Во время такой работы участники смогут выработать комплекс навыков, необходимых для успешной учебы и работы, как индивидуальной, так и командной.

По многочисленным просьбам ребят продлена регистрация на проект «Мечтай!» до конца июня. 1 июня стартует творческий онлайн-марафон, с 1 июля – киномастерская. А в августе пройдет премьерный показ фильмов, снятых ребятами на смартфон.

Библиотека для молодежи ДНР основана 1 ноября 1979 года на волне создания сети библиотек для юношества по всему Советскому Союзу. Свое нынешнее название приобрела в апреле 2015 года.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Учащийся донецкой школы Андрей Юдин стал призером проекта «Многонациональная Победа»

Третьеклассник написал рассказ о своем отце, который в 2014 году вступил в ополчение и прошел путь от рядового до капитана (подробнее)