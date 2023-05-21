Выбитые из Артемовска украинские военные обстреливают город из минометов, целясь по флагу России

20 мая в Артемовске подняли российский флаг. Фото: Скриншот видео «Работаем, Брат»
Выбитые из Артемовска украинские военные начали обстреливать город из минометов, рассчитывая попасть по флагу России на многоэтажке. Об этом сообщает РИА Новости.
- Когда установили флаг на девятиэтажку, противник решил его снести минометами, — рассказал агентству российский боец.
Украинские военные попытались наносить минометные удары калибром 120 мм и 82 мм.
Ранее Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с завершением операции в Артемовске. В Кремле добавили, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.
Врио Главы ДНР Денис Пушилин также заявил, что инициировал учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики за освобождение Артемовска.
- Каждый из ребят должен быть награжден! - считает он.
Артемовск (украинское название Бахмут) был очень важен для ВСУ в качестве крупнейшего транспортного узла в Донбассе. Именно через город до самого последнего времени проходили пути снабжения значительной части ВСУ на Горловском направлении.
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