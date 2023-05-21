Донбасская аграрная академия стала площадкой Всероссийского конкурса для школьников

Донбасская аграрная академия создана в 2017 году и расположена в Макеевке. Фото: ДАА

Четыре площадки Всероссийского конкурса для школьников «АгроНТРИ» созданы на базе Донбасской аграрной академии. Об этом сегодня ДАН сообщила первый проректор ДонАГРА Ольга Удалых.

- Мы стали одной из региональных площадок для проведения конкурса. В России он проводится очень много лет и победа в нем является довольно престижной. На базе академии созданы четыре площадки. Школьники сначала участвуют в предварительных турах, а затем уже у нас проводится финал, — рассказала первый проректор вуза.

В этом году конкурс проводится по девяти номинациям, при этом три из них появились впервые. Это: «ДоброПчел», «АгроКосмос», «АгроМетео», «Агроверы» и другие. Победители получают дополнительные баллы при поступлении в вуз, сертификаты и дипломы от Фонда содействия инновациям и Ассоциации агровузов, а также путевки в «Артек» на смену «Инношкольник», которая проходит в сентябре.

Конкурс проводится Фондом содействия инновациям совместно с некоммерческой организацией «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства» Донбасская аграрная академия создана в 2017 году. Расположена в Макеевке.

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