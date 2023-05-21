В Ясиноватой жители устраняют последствия очередных обстрелов ВСУ. Фото: ТГ/Шевченко

Ранен мирный житель Ясиноватой в результате обстрела ВСУ. На город были сброшены с беспилотника два боеприпаса. Об этом сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

- В результате обстрела ВСУ Ясиноватой ранение получил мужчина 1974 года рождения. Берегите себя и своих близких, - написал в своем телеграм-канале Шевченко.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в 10:40 с украинского беспилотника было сброшено два боеприпаса в районе железнодорожного вокзала Ясиноватой.

Также сегодня утром был ранен 12-летний мальчик в Киевском районе Донецка в результате обстрела ВСУ.

- В посёлке Третий Восточный на улице Тихая снаряд укронацистов попал в один из домов частного сектора. Получил ранения мальчик 2010 года рождения. В результате попадания произошло возгорание дома, - написал в своем телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Украинские боевики утром открыли огонь по четырем районам столицы ДНР – Киевскому, Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому. Также под обстрел попала Горловка.

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