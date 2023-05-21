Разбит Мемориал погибшим мирным жителям Горловки, задержан вандал

Ночью 30-летний мужчина разбил Мемориал погибшим мирным жителям города Горловка. Фото: ТГ/Приходько

Задержан мужчина, который разбил Мемориал погибшим мирным жителям Горловки. Им оказался оказался 30-летний местный житель. Об этом сегодня сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

- В Горловке совершен акт вандализма. Сегодня ночью мужчина, 1992 года рождения, разбил Мемориал погибшим мирным жителям города Горловка. Акцентирую, что он является горловчанином, который воочию видит преступления украинских террористов против мирных граждан. Несмотря на это, он уподобился укронацистам, разрушив память народа, - написал в своем телеграм-канале Приходько.

Он также сообщил, что вандал был задержан, а мотивы его ужасающего деяния выясняют правоохранительные органы.

- Выражаем благодарность бойцам ОБСпН «Арбат» и сотрудникам отделения полиции № 3 по обслуживанию Центрально-Городского района города Горловка, - отметил мэр Горловки.

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