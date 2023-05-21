Петровка – один из самых обстреливаемых районов ДНР. Фото: Архив ТГ/Кулемзин

Четверо мирных жителей ДНР получили ранения за сутки в результате обстрелов ВСУ. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 37 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 148 снарядов.

На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском - 24 обстрела из артиллерии 152 мм. На ясиноватском - 2 обстрела из артиллерии 155 мм. На волновахском - 2 обстрела из артиллерии 155 мм.

Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Озеряновка, Ясиноватая, столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Владимировка.

За прошедшие сутки ранения различной степени тяжести получили 4 гражданских лица в Макеевке, Александровке и Владимировке.

Повреждены 2 жилых домостроения в Александровке.

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