Предприниматели из Тюмени разместят филиалы своих предприятий в ДНР

На встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором обсудили развитие межрегионального сотрудничества. Фото: ТГ/Солнцев

Предприниматели из Тюмени смогут разместить филиалы своих предприятий в ДНР. Об этом заявил в своем телеграм-канале председатель Правительства Республики Евгений Солнцев, который обсудил этот вопрос с губернатором Тюменской области Александром Моором.

По словам премьера, в регионе уже утвердили программу социально-экономического развития, и в качестве основных точек сотрудничества с Тюменской областью видят строительство и производство строительных материалов.

- У тюменских предпринимателей есть возможность разместить свои предприятия на донецкой земле, - сообщил Солнцев.

По словам премьер-министра Республики, речь идет об изготовлении на одном из заводов Донецкой Народной Республики стальных канатов, которые используются в нефтегазовом комплексе. Есть также особый интерес к опыту тюменских строителей - учитывая масштабы развернувшейся стройки в ДНР.

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