В ДНР выпустят уникальную марку из мельхиора в честь Мариуполя

Впервые для изготовления марки выбрали мельхиор. Фото: ГУП «Почта Донбасса»

ГУП «Почта Донбасса» посвятила Мариуполю уникальную марку в металле. Впервые для изготовления почтового изделия был выбран мельхиор. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

- Хотелось сделать марку необычной, ведь речь об особенном городе региона. Мы впервые взяли для работы мельхиор. Что получилось - в самое ближайшее время увидят и оценят коллекционеры, - заявили там.

Сообщается, что марку приурочили к 245-летию Мариуполя. На ней помещен герб освобожденного города и надпись «Мариуполь - морские ворота Донбасса».

Кроме того, в почтовой службе анонсировали выпуск памятного конверта, виньетки и штемпеля. Приобрести их можно будет уже на следующей неделе.

Напомним, накануне «Почта Донбасса» выпустила новую марку в металле, посвященную Дебальцево. Для работы был выбран сплав повышенной стойкости - никелированная медь.

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