«Почта Донбасса» выпустила новую марку в металле, посвященную Дебальцево

Новая марка выпущена ограниченным тиражом. Фото: пресс-служба «Почты Донбасса»

Почтовое предприятие Республики «Почта Донбасса» выпустила новую марку в металле в серии «Гордость Донбасса». Она посвящена Дебальцево, который с 2018 года носит почетное звание «Город воинской славы». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

— В 2023 году Дебальцево отмечает свое 145-летие. Известно, что город был основан в 1878 году как железнодорожная станция в связи со строительством Екатерининской железной дороги. Город с большой трудовой биографией и огромным потенциалом имеет все возможности для нового витка в своем развитии. Желаем Дебальцево и его жителям мира, благополучия и процветания! — рассказали в пресс-службе.

Приобрести новую марку в металле можно в фирменном магазине «Филателия» по адресу улица Артема, 72. На аверсе марки изображен официальный герб города, а на реверсе — здание железнодорожного вокзала станции Дебальцево на рубеже XIX-XX вв. Изделие выполнено из никелированной меди и выпущено ограниченным тиражом в 300 экземпляров.

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