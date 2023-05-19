В ДНР возвращаются 35 освобожденных в апреле из украинского плена военных

В связи с необходимостью получения медицинской помощи бойцы долгое время находились на территории другого региона РФ. Фото: ТГ/Москалькова

В ДНР возвращаются 35 освобожденных из украинского плена военных. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что среди военнослужащих есть женщина - Анна Бабицкая.

- Она пережила жестокие избиения и издевательства. Украинские силовики намеренно распространяли информацию о ее расстреле, - рассказал Пушилин.

По словам лидера ДНР, Анна стойко перенесла все испытания и собирается вернуться на службу.

- Мужественная стойкость! - подчеркнул он.

Тем временем уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова уточнила, что эти бойцы были освобождены в рамках двух обменов, которые состоялись между Россией и Украиной в апреле. В связи с необходимостью получения медицинской помощи и прохождения курса реабилитации они долгое время находились на территории другого региона Российской Федерации.

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