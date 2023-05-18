Центр реабилитации в Московской области примет на лечение военнослужащих из ДНР и ЛНР

Основной упор здесь делают на «спинальников» - в центре много аппаратов для восстановления функций ходьбы. Фото: t.me/sanyasenki

Центр реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» в Московской области примет на лечение военнослужащих из Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

Там уточнили, что основной упор здесь делают на «спинальников» - в центре много аппаратов для восстановления функций ходьбы.

- Для тех защитников, которые пока в процессе восстановления и живут на коляске, есть специальная адаптационная комната и кухня - учат, как обслуживать себя в быту. А после некоторых ранений и вовсе приходится привычные навыки осваивать заново, даже как выключать свет и запирать замок. Для этого тут есть специальные тренажеры для развития мелкой моторики, - рассказала член центрального штаба ОНФ Ирина Куксенкова.

По ее словам, подобные методы лечения применяют для ветеранов в Израиле. В подмосковном центре «Ясенки» условия ничем не хуже. Здесь помогают бойцам восстановиться не только физически, но и психологически - для этого в штате есть неврологи, психологи и психиатры. Ежегодно плановую помощь в реабилитационном центре получают до двух тысяч человек.

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