Общение с животными дарит детворе и взрослым много ярких эмоций. Фото: МинУЭ ДНР

Для сотрудников Старобешевской ТЭС и их детей профсоюз организовал поездки выходного дня в крупнейший зоопарк ДНР, расположенный в селе Придорожное. Люди получили замечательную возможность отдохнуть и набраться положительных эмоций.

В зоопарке созданы причудливые скульптуры и площадки для ярких фотосессий. Фото: МинУЭ ДНР

- За прошедшие две недели в зоопарке побывали уже более 100 сотрудников предприятия и членов их семей, но количество желающих воспользоваться замечательной возможностью отдохнуть и набраться положительных эмоций не уменьшается. Ведь добрые эмоции и теплое общение с живой природой нужны каждому, - рассказали в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

В зоопарке созданы причудливые скульптуры и площадки для ярких фотосессий. Фото: МинУЭ ДНР

Зоопарк села Придорожное – крупнейший в Республике. В нём обитает свыше 20 тысяч зверей, птиц, пресмыкающихся и рыб. Площадь зоопарка - несколько гектаров.

Это не только места обитания животных, но и искусственные водоемы с золотыми рыбками, оригинальные ландшафтные решения, детские игровые площадки, удобные беседки для отдыха с мангалами и причудливые скульптуры для ярких фотосессий.

Общение с животными дарит детворе и взрослым много ярких эмоций. Фото: МинУЭ ДНР

- Мы приняли животных из Мариуполя и Геническа Херсонской области, появилась пара обезьянок-игрунков из обстрелянного ТРЦ «Донецк-Сити». Наладили сотрудничество с владельцем ялтинских зоопарков «Сказка» и «Тайган», постоянно воплощаем в жизнь новые идеи для развития и благоустройства. Конечно, трудностей в работе у нас немало, но, когда видишь восхищённые глаза посетителей зоопарка всех возрастов, решаешь их с удвоенным усердием! - поделился директор зоопарка Геннадий Кряжев.

В зоопарке созданы причудливые скульптуры и площадки для ярких фотосессий. Фото: МинУЭ ДНР

В выходные дни в зоопарке особенно многолюдно. В нём спокойно можно провести целый день, ведь каждый здесь найдет отдых по душе.

В зоопарке созданы причудливые скульптуры и площадки для ярких фотосессий. Фото: МинУЭ ДНР

В зоопарке есть возможность сфотографироваться с тигрёнком, прокатиться на лошадях или наоборот, посидеть в тишине у воды, а можно послушать пение птиц на территории «Птичьего дворика».

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