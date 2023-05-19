ВСУ дали людям 15 минут и взорвали многоэтажки в Артемовске

При отступлении из квартала по улице Першина украинские военные взорвали несколько многоэтажных домов (архивное фото)

В Артемовске украинские военные выгнали людей из квартир за 15 минут до того, как взорвали их многоэтажки. Об этом рассказал РИА Новости эвакуированный из города житель Александр Ступников.

Со слов очевидца, это произошло 28 марта при отступлении ВСУ из квартала по улице Першина (бывшей Комсомольской). Там в одном из домов жил сам Ступников. Вместе с соседями он укрывался в подвале. Утром люди услышали стук в подвал.

- Стоит солдат, говорит: «Вам 15 минут, выходите сейчас будет тут кирдык, что-то страшное», - вспоминает мужчина.

Как только жители перебежали в небольшой подвал по соседству, рванул взрыв.

- Половина дома осталась стоять, а эта середина рухнула, остался правый подъезд, и подъезд мой целый остался, потому что дом из двух половин был, - говорит Ступников.

По словам беженца, тогда украинские военные взорвали еще несколько многоэтажных домов, в том числе налоговую по улице Першина.

- В этот день эти дома взрывали, а там люди жили везде, кроме налоговой, - утвеждает он.

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