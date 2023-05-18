Оператор «Феникс» модернизировал оборудование нескольких базовых станций в ДНР

Стабилизация работы сервисов мобильной связи в ДНР продолжается. Фото: РОС «Феникс»

Мобильный оператор «Феникс» обновил оборудование базовых станций в нескольких городах Донецкой Народной Республике. Модернизация коснулась техники в Ждановке и Шахтерске. Об этом сообщили в пресс-службе «Феникса».

— В Шахтерске запущена в эфир и модернизирована базовая станция: добавлен стандарт 4G. В Ждановке также проведены работы по модернизации оборудования, что повысит среднюю скорость мобильного интернета с пакетной передачей данных четвертого поколения, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что ранее дополнительная базовая станция, вещающая в стандарте 4G, запущена в Торезе.

Напомним, что в Еленовке из-за обстрела возникли неполадки с сотовой связью. У абонентов мог пропасть доступ к мобильному интернету стандарта 3G и 4G, голосовой связи и обмену смс-сообщениями. Специалисты обещают устранить неполадки в кратчайшие сроки.

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