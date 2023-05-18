Донбасская аграрная академия подписала соглашения о сотрудничестве с тремя аграрными вузами из других регионов России

Сейчас академия находится в ведении Министерства сельского хозяйства РФ. Фото: ДАН
Донбасская аграрная академия после того, как перешла в федеральное подчинение, подписала соглашения о сотрудничестве с несколькими аграрными вузами из других регионов России. Об этом сообщила ДАН первый проректор ДонАГРА Ольга Удалых.
- После того, как мы перешли в ведение Министерства сельского хозяйства, были заключены соглашения о сотрудничестве со Смоленской государственной сельскохозяйственной академией, Ульяновским государственным аграрным университетом, институтом кормопроизводства имени Вильямса - это Московская область, - рассказала она.
По словам Удалых, это открывает для вуза новые возможности в части повышения квалификации педагогов, проведения стажировок и т.п. Ранее Донбасская аграрная академия заключила соглашения с Донским государственным аграрным университетом и Воронежским государственным аграрным университетом имени Петра I. С ними академия сотрудничает на протяжении уже нескольких лет.
Напомним, ранее сообщалось, что в Донбасской аграрной академии стартует набор по новым профилям. Теперь здесь начнут готовить лесников и кинологов.
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