Донбасская аграрная академия подписала соглашения о сотрудничестве с тремя аграрными вузами из других регионов России

Сейчас академия находится в ведении Министерства сельского хозяйства РФ. Фото: ДАН

Донбасская аграрная академия после того, как перешла в федеральное подчинение, подписала соглашения о сотрудничестве с несколькими аграрными вузами из других регионов России. Об этом сообщила ДАН первый проректор ДонАГРА Ольга Удалых.

- После того, как мы перешли в ведение Министерства сельского хозяйства, были заключены соглашения о сотрудничестве со Смоленской государственной сельскохозяйственной академией, Ульяновским государственным аграрным университетом, институтом кормопроизводства имени Вильямса - это Московская область, - рассказала она.

По словам Удалых, это открывает для вуза новые возможности в части повышения квалификации педагогов, проведения стажировок и т.п. Ранее Донбасская аграрная академия заключила соглашения с Донским государственным аграрным университетом и Воронежским государственным аграрным университетом имени Петра I. С ними академия сотрудничает на протяжении уже нескольких лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донбасской аграрной академии стартует набор по новым профилям. Теперь здесь начнут готовить лесников и кинологов.

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